Die junge Therese jobbt Anfang der 50er Jahre in einem New Yorker Kaufhaus. Als eines Tages die mondäne und rätselhafte Carol für ihre kleine Tochter ein Weihnachtsgeschenk kauft, ist Therese sofort fasziniert. Sie fühlt sich augenblicklich von der älteren verheirateten Frau angezogen, dabei könnten die beiden Frauen unterschiedlicher nicht sein. Denn Therese wirkt jugendlich unsicher, ohne jeden gesellschaftlichen Status. Aber auch Carol fühlt sich gleich zu dem Mädchen hingezogen, in der sie offenbar ihre eigene unerfüllte jugendliche Sehnsucht gespiegelt sieht. Denn obwohl sie Frauen liebt, ist Carol den vorgezeichneten Weg ihrer Zeit gegangen: Ehemann, Haus, Kind. Dass sie einsam ist, bedarf nur eines Blickes in ihre Augen. Gegen alle Widerstände kommen sich die Frauen näher, gehen sogar auf eine gemeinsame Reise, die Flucht und Aufbruch zugleich ist. Carol will die Scheidung, doch ihr Mann droht ihr das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter zu entziehen. Hin- und hergerissen zwischen Konvention und ihren wahren Gefühlen müssen Therese und Carol ihren jeweils eigenen Weg finden, der von Leidenschaft, Rückschlägen und Verletzungen geprägt ist.

Todd Haynes inszeniert den Roman von Patricia Highsmith als stilvolles Liebesdrama. Die teils autobiografische Geschichte veröffentlichte Highsmith seinerzeit jedoch unter Pseudonym. Homosexuelle Liebe war in der Zeit der Bigotterie, Doppelmoral und gesellschaftlichen Zwänge als sittenwidrig verboten. Vor diesem Hintergrund entwirft er ein stimmiges Sittengemälde der Zeit, in der unter dekorativen Oberflächen und den einengenden Kleidern das Leben kontrolliert werden sollte. Mit zwei großartigen Hauptdarstellerinnen erzählt er die große Liebesgeschichte zweier komplexer weiblicher Charaktere. Mit warmen Farben und mit starkem visuellen Kunstwillen ist der Film eine Hommage an Melodramen der 50er Jahre. Rooney Mara als Therese, aus deren Perspektive der Film erzählt wird, erhielt in Cannes die Goldene Palme für ihre subtile Performance. Cate Blanchett verleiht der Titelfigur eine schillernde Präsenz, die allein schon den Film sehenswert macht. Der kunstvolle und unkonventionelle Liebesfilm erhielt sechs Oscar-Nominierungen