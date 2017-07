„Aller guten Dinge sind Drei”! Genau das muss sich die belgische Sängerin Caroll Vanwelden, Absolventin der renommierten Londoner Guildhall School of Music & Drama, ebenfalls gedacht haben, als sie beschlossen hat, eine musikalisch verjazzte Triologie um Shakespeares Sonetten zu schreiben.

Mit den zwei vorangegangenen CDs gastierte sie zusammen mit ihrer vierköpfigen Band auf zahlreichen europäischen und deutschen Jazz- und Shakespeare-Festivals.

Mit ihrem aktuellen Programm zur dritten CD zeigt sie einmal mehr ihren sehr originellen und ganz eigenen Ansatz, durch den sie die Shakespeares Sonetten musikalisch zum Leben erweckt. Dabei glänzt sie nicht nur als Sängerin mit ihrer warmen und facettenreichen Stimme sondern auch als Pianistin und Komponistin.

Beim Konzert im BIX sind ihre langjährigen Weggefährten mit dabei: Thomas Siffling an der Trompete und am Flügelhorn, dessen elegante Spielart und das Gefühl für Melodien perfekt mit ihrer warmen Stimme korrespondiert. Mini Schulz, der am Kontrabass das Fundament mal mit Bogen, mal lässig-groovend zupfend liefert, ist ebenso dabei sowie Newcomer Jens Düppe am Schlagzeug, der durch seine vielfältige und reiche Klangpalette die klangliche Vielfalt der Gruppe bereichert.