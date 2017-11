Carrera Fun Tour 2017

Die Carrera Fun Tour lädt zu Spaß und Action an der Rennbahn ein. Egal ob Neuling am Handregler oder geübter Carrera Fan: Jeder kann auf den insgesamt fünf Tour-Stationen um die Kurven der beiden Rennbahnen sausen. Kinder, Eltern, Großeltern und alle, die wissen wollen, was Geschwindigkeit heißt, erleben ein Rennbahnabenteuer der besonderen Art. Egal ob schnell oder langsam: der Spaß steht im Vordergrund. Deshalb dürfen alle Teilnehmer beim Gewinnspiel vor Ort auf einen 3-tägigen Aufenthalt in Disneyland Paris inkl. Hotelübernachtung und Eintritt in beide Disney Parks hoffen.

Ab dem 23. November geht es auf der Messe „Modell Süd“ in Stuttgart für vier Tage rund, denn gefahren wird sowohl auf der Carrera GO!!! also auch auf der Carrera DIGITAL 132 Rennbahn, die mit ihrem spektakulären Aufbau die Fans an die Grenzen ihres Fahrgeschicks bringen wird. Dabei sein lohnt sich, denn die Nachwuchsfahrer können beim Race an der DIGITAL 132 Rennbahn tolle Sofortpreise gewinnen.

