Festival der lachenden Töne - Carrington-Brown

Carrington-Brown sind einzigartig! Das Dreamteam der Musikcomedy besteht aus der klassisch ausgebildeten und umwerfend komischen Cellistin Rebecca Carrington sowie ihrem coolen, stimmgewaltigen Partner Colin Brown. In seiner neuen Show „10“ feiert das mehrfach ausgezeichnete britische Duo sein erstes Jahrzehnt als Künstlerpaar: 10 Jahre zusammen auf der Bühne, 10 Jahre Leben in Deutschland und – last but not least – 10 Jahre verheiratet sein!

Rebecca und Colin teilen mit ihrem Publikum ihre Liebe zur Musik und Comedy. Brillant, charmant und witzig präsentieren die musikalischen Entertainer der Spitzenklasse die gesamte Bandbreite der Musik: Ob nun Originalsongs oder Lieder, von denen man schon mal gehört hat. „Eine geniale Mixtur aus bester Musik und authentischem britischen Humor“, schwärmt die Presse.