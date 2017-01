Carte Blanche für einen Künstler

Künstlergespräch mit Christian Brückner

Zum Semesterbeginn wird der in Berlin lebende Sprecher und Schauspieler Christian Brückner an der HMDK Stuttgart zu Gast sein, um im Rahmen der neuen Reihe „Carte Blanche“ seine Arbeit vorzustellen und mit Studierenden der Sprechkunst und des Schauspiels ins Gespräch zu kommen. Christian Brückner ist insbesondere als feste Synchronstimme von Robert De Niro, als Off-Stimme in Dokumentarfilmen sowie als Rezitator und Interpret von Hörbüchern bekannt und erhielt zahlreiche renommierte Preise. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Waltraut betreibt er seit 2000 seinen eigenen Hörbuchverlag Parlando. Christian Brückner gilt gegenwärtig als erfolgreichster deutscher Sprecher und wird von der deutschsprachigen Presse als ‚The Voice‘ bezeichnet.

Konzeption: Prof. Andra Darzins