Carte Blanche mit Dr. Noa Kagayama

The science (and art) of peak performance

Der Musiker und Psychologe Dr. Noa Kageyama von der Julliard School in New York kommt an die HMDK Stuttgart Nachdem im Rahmen von Carte Blanche im Frühjahr bereits der Sprecher und Schauspieler Christian Brückner zu Gast an der Hochschule war, freuen wir uns, mit Herrn Dr. Noa Kageyama einen Musiker für die Reihe gewonnen zu haben, der sich sehr erfolgreich im Bereich der Psychologie spezialisiert hat. Nach seiner Musikerausbildung studierte er Psychologie, befasste sich insbesondere mit Methoden der Musik- und Sportpsychologie und arbeitet heute an der Juilliard School, New York insbesondere mit Musikstudierenden, die bei ihren Auftritten mit Stress, Lampenfieber oder Konzentrationsproblemen zu kämpfen haben.