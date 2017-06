Am 15.07. ist es soweit: das Stuttgarter Streetwear-Label the Cartwheel Project dropt seine Sommerkollektion. Dieses Jahr wird der Release ordentlich gefeiert. Und zwar auf New School Hip-Hop-Beats im Club Schräglage in Stuttgart. Für euch sind wieder jede Menge Free Stuff (auch aus der neuen Kollektion) und die beliebten Partytowels (Handtücher) dabei. Für den richtigen Sound haben wir neben dem Cartwheel DJ Message auch Top Dan für euch abgecheckt. Wie immer nur das Beste!! Also seid dabei, wenn am 15.07. offiziell die Hüllen um die neuen Shirts fallen. See you there! Can’t wait! SO PROUD!