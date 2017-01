Carvin Jones, der Blues-Tornado aus Texas, der „Carvinator“, der „man with the flying fingers“, eilt der Ruf voraus, einer der besten Bluesgitarristen der Welt zu sein, bewundert von Eric Clapton ebenso wie von Albert Collins. Die Liste der Musiker, mit denen er auf der Bühne stand, ist illuster und lang: B.B. King, Albert Collins, Buddy Guy, Buddy Miles, Jeff Beck, Gary Moore, John Mayall, Jimmie Vaughn, Ten Years After, Eric Burdon & The Animals, Walter Trout ... Das Guitarist Magazine kürte ihn 2001 zu einem der „50 greatest blues guitarists who ever walked the earth“.

Mit seinen CDs heimst Jones regelmäßig begeisterte Kritiken von Fachpresse und Publikum ein. Doch keines seiner Alben kann die geradezu berauschende Wirkung seiner Liveauftritte wiedergeben.

„One of the best blues guitarists in the world!“ (London Surrey News)

Carvin Jones – Gesang, Gitarre

Joe Edwards – Bass

Levi Velasquez – Schlagzeug