Carving im Wildpark

Beginn Sa. + So. um 9.00 UhrEnde Sa. + So. um 18.00 Uhr

An beiden Tagen werden durchgängig Bankgarnituren und Figuren für Haus und Garten gesägt, die Sie auch erwerben können. Alle Besucher der Veranstaltung oder unseres Wildparks können kostenlos an der großen Verlosung teilnehmen! Am Sonntag wartet dann auf alle Teilnehmer der große Hauptgewinn und viele weitere Gewinne.Wir wünschen allen viel Glück!

Buntes Familienprogramm

An beiden Tagen werden Sie viel Spaß haben: Showsägen, Axtwerfen, Baumklettern, Sägen mit der Hobelzahnsäge, Tierkarawane und Basteln mit dem WiPaKi-Team, sowie Verpflegung mit Leckereien vom Smoker.