Casa Verdi und die Flucht nach Hawai'i

Giuseppe Verdi ließ im Jahr 1899 in Mailand eine Seniorenresidenz für bedürftige Sänger bauen. Von all seinen Arbeiten war ihm diese die liebste. Für die alternden Musiker bedeutet sein größtes Werk heute noch ihre Existenzgrundlage.

Doch im Jahr 2018 bedroht in der Finanzhauptstadt Italiens die Gier nach persönlichem Reichtum Verdis große gesellschaftliche Errungenschaft: Die Hausleiterin Signorina A. und ihr jugendlicher Liebhaber unterschlagen nämlich das gesamte Stiftungsvermögen und gefährden damit das finanzielle Überleben des Hauses. Die beiden Liebestollen versuchen die Spuren ihrer frevelhaften Tat zu verwischen und fliehen in die Südsee. Ihre Flucht gelingt und beide genießen das schöne Leben auf Hawai’i. Und wer könnte ihnen das verdenken? Aloha-Spirit, Hula-Tänze, Ukulele-Klänge, tropische Cocktails und weiße Sandstrände – das turtelnde Gaunerpärchen findet, was das Klischee verspricht!Währenddessen scheint der soziale Geist Verdis die vergessen geglaubten Talente der alternden Gesangskünstler wieder zu erwecken. Eine Task-Force von ehemaligen Opernstars ist den beiden Gaunern bereits auf der Spur. Und im Casa Verdi versuchen die pensionierten Sängerstars zu retten, was noch zu retten ist. Ihr bezaubernder Gedanke ist, ihre musikalischen Künste wieder aufleben zu lassen. Aus ihrer künstlerischen Schatzkiste suchen sie die wertvollsten Arien ihrer Karriere, proben diese und garnieren sie mit einer kleinen Prise Lebenserfahrung, um so den gestohlenen Geldbetrag wieder einzuspielen.Ob die egozentrische Gier nach Reichtum die Oberhand über den gemeinschaftlichen, künstlerischen Gestaltungswillen der Altenheim-Operndiven behalten wird? Ob das Vermächtnis Verdis gerettet werden kann? Und ob schließlich das verbrecherische Liebespaar überhaupt das hawaiische Staatsmotto kennt? Es lautet: "Das Leben des Landes wird durch Rechtschaffenheit bewahrt!" In diesem Sinne: Aloha!

Ein mit hawaiischen Klängen garniertes Opernpasticcio der Stuttgarter Musikschule

Mitwirkende:

Musiktheaterklasse Leitung: Stephan Raab / Andrea Haupt

Ensemble Serenata

Leitung: Oliver Hasenzahl

Fachbereich Gesang Leitung: Ingeborg Krebs-KlugeFachbereich Klavier Leitung: Felipe Valerio

Fachbereich Streicher Leitung: Simone Riniker-MaierText: Doris Neumann

Inszenierung: Stephan RaabKorrepetition: Julia Goldstein Manz

Organisation: Wolfgang Albrecht

Eintritt frei

Schulklassen werden für die Vormittagsaufführung um Anmeldung gebeten:

Tel. 0711.2022-444 / anmeldung@lindenmuseum.de