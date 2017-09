Casablanca - Liebeserklärung an einen Kultfilm

Hollywood in Sandhausen ! Das Theater Sturmvogel bringt den Kultfilm Casablanca auf die Bühne. Mit den Weltstars Humphrey Bogart und Ingrid Bergman.

Dieses rasante Schauspiel mit Musik entführt Sie hinter die Kulissen von Hollywood in die 1940er Jahre- direkt zum Drehort in die Studios der Warner Brothers. Gedreht wird einer der größten Kultfilme aller Zeiten, eine wunderbare und tragische Liebesgeschichte, und Sie sind mittendrin. Es ist eine verrückte Zeit voller Widersprüche: In Europa tobt der Krieg, und Hollywood feiert wilde Parties. Humphrey Bogart wittert seine Chance auf Weltruhm, und Ingrid Bergman lebt nur für die Rolle. Und die Besetzung aus 34 Nationen sorgt für jede Menge Aufregung. Denn keiner weiss, wie der Film ausgehen soll, doch alle sind mit Feuer und Flamme dabei- beim ersten Anti-Nazi-Film Hollywoods- mit echten Helden und großen Gefühlen. Sandra Jankowski und Frank Klaffke mischen die besten Szenen des Kultfilms mit spannenden und witzigen Geschichten über die Stars, gewürzt mit viel Musik, Tanz und Showeinlagen. Seien Sie dabei, wenn es heisst: "Spiels noch einmal, Sam- Ich seh dir in die Augen, Kleines”

"Theaterrevue begeistert! Das Duo eroberte das aufmerksame Publikum im Sturm." (Schwarzwälder Bote)

"Die beiden Talente sind perfekt aufeinander eingestimmt. Sie schlüpfen rasend schnell mit nur ganz wenigen Utensilien von einer Rolle in die nächste. Sie sangen, tanzten, bezogen das Publikum ein... Bei der Liebesszene in Paris mit dem Lied “Ich seh dir in die Augen, Kleines” herrschte im Saal eine geheimnisvolle Stille, bei der sogar einige heimliche Tränen flossen." (Schwäbische Zeitung)

Veranstalter: Gemeindebibliothek Sandhausen