Ununterbrochen seit den 70er Jahren läuft am 25. Dezember um 22 Uhr Casablanca in der Kirchheimer Bastion. Das gibt den Menschen in diesen hektischen Zeiten des schnellen Wechsels Zuverlässigkeit und Beständigkeit.Es geht um Besatzer und Besetzte, um Flüchtlinge, um Verzweiflung und Hoffnung, um die ganz große Liebe… Es wird sich „ganz tief in die Augen geschaut“, „die Wacht am Rhein“ und „die Marseillaise“ gesungen und am Schluss beginnt die „Wunderbare Freundschaft.“ Einfach einer der allerbesten Filme aller Zeiten in Württembergs kultigsten Keller. Es gibt Leute, die Casablanca bereits 40 mal in der Bastion gesehen haben. Doch es sind auch jedes Jahr Gäste dabei, die den Film noch gar nie gesehen haben und auch noch nie in der Bastion waren. Einfach wunderbar.