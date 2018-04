× Erweitern Casino - die Mafia-Musical-Show Casino - die Mafia-Musical-Show

Die einzige Show, die schmissige Musicalhits, interaktive Spiele und ein köstliches Menü zu einem einzigartigen Theatererlebnis verbindet. Erleben Sie Musical-Stars hautnah und lassen Sie sich von der Küche mit einem ausgewählten Vier-Gänge-Menü verwöhnen. Tanzen Sie in Schwäbisch Hall mit den Showgirls zum Time Warp (Rocky Horror Show) lassen Sie sich von „I am what I am“ mitreißen, schwelgen Sie in den zauberhaften Melodien von „O sole mio“ oder versuchen Sie Ihr Glück beim Roulette oder Bingo – The Winner takes it all.

Casino – Die Mafia-Music-Show

Folgen Sie der Einladung des berüchtigten Dons Vittorio di Speranza in sein illegales Spielcasino im Chicago der 20er Jahre. Zocken Sie mit dem Don und seiner Mafia-Sippschaft beim Bingo oder Roulette um Millionen, während Sie ein ausgesuchtes Vier-Gang-Menü genießen. Es scheint alles wie am Schnürchen zu klappen. Kein Wunder, dass die stimmgewaltigen Mafiosi zu jeder Irrung und Wirrung den passenden Musical-Hit parat haben. Alles könnte so schön sein, aber dann… Unerwartete Besucher, überraschende Wendungen und zweifelhafte Deals drohen den Abend in einer Katastrophe enden zu lassen. Ist das Desaster noch abzuwenden? Und wer knackt den Jackpot? Finden Sie es heraus, setzen Sie alles auf eine Zahl und erleben Sie einen Abend den es so in Deutschland kein zweites Mal gibt.