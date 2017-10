Casino live on stage: Moi et les Autres

Die Lieder von „Moi et les autres“ erzählen von Verliebten, einem Regentag, Füßen im Sand, von einem Mädchen das nichts als tanzen will, vom Vollmond in Burgund, von der Reise nach Nirgendwo, von Haushaltslöchern, von Fernfahrern und deren Leben als Cowboys des 21. Jahrhunderts, vom Wiedersehen mit Freunden…

Getragen werden Texte und Stimme von der Musik, die Acoustic Jazz mit der Musik französischer Chansons verbindet. Tango, Musette und Jazzwerden ausschließlich auf akustischen Instrumenten dargeboten. Sängerin Juliette Brousset führt gekonnt und mit französischem Esprit durch den Abend. Ihre charmanten Ansagen und Übersetzungen der Texte sorgen dafür, dass auch nicht Französisch sprechende Zuhörer die Inhalte derTexte verstehen können. Juliette Brousset (Gesang, Text und Komposition), David Heintz (Gitarreund Komposition), Eric Dann (Akkordeon, Melodika), Simon-Tobias Ostheim (Schlagzeug) und Andreas Manns (Kontrabass) nehmen bei ihren Konzerten das Publikum singend und swingend mit in ihre Welt. Sektempfang ab 19.15 Uhr

Veranstalter: Kulturbüro und Spielbank Feuchtwangen