CAT BALLOU ist die derzeit poppigste Band, die ihre Heimatstadt Köln aktuell zu bieten hat. 1999 gegründet können die vier Jungs mittlerweile auf 17 Jahre Bandgeschichte zurückblicken. Mit einem Durchschnittsalter von gerade einmal 12 Jahren stand die Band erstmalig gemeinsam auf einer Bühne, sammelte erste Erfahrungen und erspielte sich schnell einen großen Fankreis. Mit ihrem Debutalbum NEULICH landeten sie erste Erfolge auf ihrem Weg.

Ihren großen Durchbruch schaffte die Band mit der 2012 veröffentlichten Kölnhymne ET JITT KEI WOOD. Die Single ist seit dem Jahr für Jahr in den Top 50 der Deutschen Singlecharts zu finden und wurde bis heute weit über 4 Millionen mal auf YouTube, Spotify und allen anderen bekannten Portalen angeklickt und downgeloadet.

Doch der Song sollte kein One-Hit-Wonder bleiben. 2013, ein Jahr später erschien das Album LOKALPATRIOT (Platz 49 der Deutschen Albumcharts) und darauf der Folgehit HÜCK STEIHT DE WELT STILL (Platz 69 in den Deutschen Singlecharts), sowie die Topsongs MING STADT, KÖNIG, DO UN ICH und einige weitere Titel die auf keiner Party fehlen dürfen.

Mit Lokalpatriot platzierte die Band eine echte Marke in der Stadt, sie prägt mittlerweile viele Imagekampagnen bekannter Brauereien und Karnevalsvereinen, steht für Heimatverbundenheit auf Autos von Carsharingfirmen, ist im Modebereich auf vielen Textilprodukten zu finden und geht manchem Kölner wortwörtlich „unter die Haut“.

2014 brachte die Band unter ihrem Label Pavement Records dann die gleichnamentliche LIVE-DVD LOKALPATRIOTEN (DVD & LIVE-ALBUM), live aufgezeichnet im Kölner E-Werk in Kooperation mit dem WDR raus und zeitgleich ihre neue Single DIE STÄÄNE STONN JOOT.

2015 tourt die Band erstmalig bundesweit und spielte in Berlin, Hamburg, Bremen, Aachen, Landsberg am Lech und München. Die Konzerte in der Region wachsen stetig und so bespielt die Band mittlerweile große Hallen nicht nur in der Umgebung, überall vor ausverkauftem Haus. Im Herbst 2015 erschien das 3. Studioalbum MIR JETZ HE! in dem sich Cat Ballou voll und ganz entfalten. IMMER IMMER WIDDER gehört, wie viele Titel der Band in den Vorjahren zu den beliebtesten Songs der singenden Kölschen Jecken. Ausserdem treffen die Songs HE NIT WEG, IRJENDWANN und ICH JLÄUV DO DRAN den Nerv ihrer Fans.

Mittlerweile gehört die Band zu einer der meist gefragtesten kölschsprachigen Musikgruppen im Rheinland und bespielt im Kölner Karneval, bei eigenen Konzerten und vielen weiteren Veranstaltungen weit über 350 Bühnen im Jahr. Auch 2016 ist die Band wieder auf Deutschlandtour. Zu den bekannten Städten außerhalb der Region wie Berlin, Hamburg, Bremen und München reihen sich nun Münster, Koblenz, Essen und Paderborn in den Tourplan ein.

Cat Ballou schafft es auf’s einfachste ihr generationenübergreifendes Publikum mit einzubinden, zu begeistern und sorgt mit ihrer authentischen Art und dem Spaß an ihrer Musik für ein ganz besonderes Konzerterlebnis. Sie haben in ihrem Genre und durch ihren Dialekt einen Weg gefunden, sich auszudrücken und es geschafft das Lebensgefühl der jungen Generation auf ihre unvergleichliche Art den Menschen näher zu bringen. Trotz ihres steilen Aufstiegs haben sie aber die Bodenhaftung dabei nie verloren und arbeiten stets weiter mit Leidenschaft an ihrem Traum…