Cataleya Faye

Cataleya Fays Musik umfasst eine Vielzahl von Stilen. Ob an der Gitarre, am Klavier, dem exotischen Harmonium oder der Sansula, vereint die Künstlerin eingängig und kreativ Elemente aus Folk, Soul, Pop, Gospel, Worldmusic, Jazz, Traditional und R‘n‘B zu Songs sowie musikalischen Gedichten von großer Intensität und Schönheit.

Mit ihrer warmen, vielseitigen Stimme, den kleinen Geschichten und charmantem, feinem Humor führt sie ihr Publikum in den Konzerten durch verschiedene emotionale Landschaften, weit weg von der alltäglichen Routine.

Ihre Reise als Solokünstlerin begann Ende Juli 2012 mit der Veröffentlichung ihres in Eigenregie produzierten Debutalbums „Trace“. „Welcome To This World“ wurde daraus 2013 als Titelsong für den Kinotrailer des Cosmic Cine Filmfestivals ausgewählt und in ganz Deutschland sowie der Schweiz ausgestrahlt. 2014 nahmen die Konzertauftritte und Kooperationen mit befreundeten Musikern, Künstlern und Referenten weiter zu.

Daneben wurde „Gone Beyond“ von ihrem Debut Album als Abspannsong für den Dokumentarspielfilm „Spirit Berlin“ gewählt, den man auch auf dem dazugehörigen Soundtrack, erschienen im Herbst 2014, hören kann, sowie einen Song ihrer Nachfolge CD “Journey”. “Journey”, ihr zweites Album, ist offiziell erschienen am 1. Mai 2015 unter dem Kölner Label Electromantica.Cataleya Fay widmet ihre Lieder und Kompostionen den großen Themen des Lebens. Mit viel Gefühl singt und schreibt sie über Individualität, Glück, Liebe und Mut. Die Fähigkeiten eines Menschen, unsere Gesellschaft, aktuelle Themen im Weltgeschehen, den Umgang miteinander, mit der Natur und der Welt an sich. Sie schafft dies ohne falsche Sentimentalität oder erhobenen Zeigefinger. Stattdessen öffnet sie einfach ihr Herz, um den Zuhörern ihre Vision hörbar, fühlbar und sichtbar zu machen. Es ist Musik zur Inspiration, zur Ermutigung, so die Künstlerin, denn Kritiker, sagt sie, hat die Welt schon genug.

Seit Ende 2012 ist Cataleya Fay solo unterwegs mit eigenen Songs im Gepäck. Als Autodidakt brachte sie sich im Selbststudium alle Instrumente selbst bei. All die Texte, Melodien und Kompositionen stammen aus ihrer eigenen Feder. Cataleyas Musikstil geht in Richtung Alternative Folk mit einem guten Schuss Soul. Als Inspiration nennt sie Künstler wie India Arie, Matt Corby, Nina Simone, Eva Cassidy, Xavier Rudd, Tracy Chapman, um nur einige hier aufzuzählen, als auch alte, überlieferte Schriften, Lehren und Philosophien.

Cataleya Fay war in Österreich immer Teil von zahlreichen Musik- und Bandprojekten unterschiedlichster Musikrichtungen und hat viele Künstler als Gastsängerin auf der Bühne oder auf deren CDs unterstützt. Außerdem war sie des öfteren als Sängerin oder Tänzerin in Theater-, Tanz-, Mode-, und Werbeproduktionen tätig. Vollkommen ein Kind der schönen Künste widmet sie sich ebenso seit frühen Jahren der Malerei. Auf ihrem Weg zur unabhängigen Sängerin und Musikerin absolvierte Cataleya ein mehrjähriges Studium in Tanz und Tanzpädagogik am Konservatorium Privatuniversität Wien, ist zertifizierte Yogalehrerin (BDY und der Europäischen Yoga Union EYU) als auch staatlich geprüfte, diplomierte Pilatestrainerin an der Sportakademie Salzburg in Österreich. Sie unterrichtete mehr als zehn Jahre hauptberuflich in diesen Bereichen.

Von 2012 bis 2015 nahm sie sich eine Auszeit, um ihrer Musik Raum zu geben, um zu schreiben, komponieren und um üben zu können. Ab 2016 gibt Cataleya wieder Seminare und Workshops, alles rund um Klang und Bewegung, “Healing Voice & Movement” mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Auch gibt es einige Kollaborationen mit wundervollen Menschen, um sich gegenseitig in seiner Arbeit zu unterstützen und gemeinsam mehr zu bewirken.