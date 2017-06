Catarina Mora Flamenca - Flamenquitos

Ein Abend, der vom 8.Stuttgarter Flamenco Festival organisiert, aber von der “Szene” gestaltet wird. Schulen, Akademien, Vereine, alle waren aufgerufen, sich für diesen Abend mit einem 10minütigen Beitrag zu bewerben Semiprofessionelle, Amateure aus dem Flamencobereich, also Menschen, die tagsüber einem “normalen” Beruf nachgehen und sich in ihrer Freizeit mit Flamenco beschäftigen, wurden aufgerufen, für diesen Abend ihr Können zu zeigen. Ob getanzt, gesungen oder rezitiert wird, Jeder zeigt sein Verständnis von Flamenco. So verspricht dieser Abend kurzweilig und voller Überraschungen zu werden. Das Publikum bekommt auf eine ungewöhnliche Weise Einblick in eine KulturSzene, die voller Vitalität, Leidenschaft und Vielfalt ist.

Vielleicht sehen Sie Ihren Nachbarn oder Kollegen auf der Bühne? Lassen Sie sich überraschen!

Flamenquitos go europe

Eine Gruppe von Kindern aus Malta reisen in diesem Jahr zum 8. Stuttgarter Flamenco Festival an, um sich auf der Theaterhausbühne am Abend der „Flamenquitos“ zu präsentieren. Den Workshop in der Festivalwoche erhalten sie als Stipendium. Dieses Programm wurde zur Förderung des Weltkulturerbes Flamenco ins Leben gerufen, um den Jüngsten den besten Unterricht und die nachhaltigsten Perspektiven zu geben. Wir wollen bei Kindern und Jugendlichen ansetzen, die die kulturellen Entwicklungen erleben und mit professionellen Künstlern sowie aber auch mit der großen Szene der aficionados in Kontakt kommen sollen. Die Leiterein des Studios in Malta, Deborah McNamara, ist selbstverständlich mitgekommen, um auch in Stuttgart über Flamenco in Malta zu erzählen.

Jedes Jahr werden Kinder aus einem anderen europäischen Land zum Festival nach Stuttgart eingeladen.