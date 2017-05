Uraufführung Freilichtbühne / CATCH ME IF YOU CAN The Musical Based on the DreamWorks Motion Picture / Buch: Terrence McNally / Musik: Marc Shaiman / Liedtexte: Scott Wittman und Marc Shaiman / Deutsche Übersetzung: Werner Sobotka / Dauer: ca. 2:10 Stunden

Eine Gaunerkomödie at it’s best ist dieses Musical, mit toller Musik, actionreichen Verfolgungsjagden und einer raffinierten Geschichte, nach wahrer Begebenheit. Der Trickbetrüger Frank schafft es über Jahre hinweg sich Geld zu ergaunern, Frauenherzen zu erobern und seinen ärgsten Verfolgern immer wieder ein Schnippchen zu schlagen, bis er sich ernsthaft verliebt… Es wird live gesungen, getanzt, verfolgt und natürlich auch live gespielt von unserer Band! Diese großartige Geschichte wird auch Sie verzaubern!