CD Release Party

Merry Judge stellen ihr neues Album vor. Länger als zehn Jahre auf den Bühnen des Landes, der Ländles und darüber hinaus aktiv, haben sich Merry Judge auf den Weg gemacht, Ihr Debutalbum zu veröffentlichen. Über ein Jahr dauerte der Prozess, bis die zehn Musiker das Mammutprojekt bewerkstelligten. Aufgenommen, produziert und gemischt hat Benedict Munz im eigenen Schorndorfer Klangkeller. Das ist kein Zufall, denn der Soundmann und Aufnahmeleiter begleitet die Band seit Jahren als heimliches Bandmitglied an den Reglern. Merry Judge, das steht für Offenheit, für einen Verband von Freunden, für viele Köpfe, die sich kreativ beteiligen. Und ebenso vielfältig ist dann das Ergebnis: Ein fetter Bläsersatz schmettert über den Uptempo-Ska der Rhythmusgruppe, gesellschaftskritischer Ragga wechselt sich mit Liedern in Rocksteady-Tradition ab. Dub-Einflüsse sind ebenso zu hören wie Blues und Swing. Diese bunte Mischung findet ihren Ursprung immer wieder in den Musizierenden, die verspielt und voller Energie musikalische Grenzen sprengen. Für die Band stehen Menschlichkeit und die Gemeinschaft im Mittelpunkt, aber auch die Verbundenheit mit der Natur und der Ursprung im Remstal haben eine große Bedeutung. So trägt das Album den Titel „Gomba“, schwäbisch für eine Vertiefung in einem Bach oder See. Symbolischen Charakter erhält der Name, da die Band an einem dieser „Gomba“ einige Songs des Albums geschrieben hat.