CDU - Neujahrsempfang

"Die Bedeutung von Prävention für ein gelingendes Altern“ ist das Thema

Im Rahmen des Neujahrsempfangs der CDU Nürtingen steht in diesem Jahr das Thema die Bedeutung von Prävention für die Gesundheit im Mittelpunkt. Zum Thema spricht der Prof. Dr. Wolfgang Schlicht vom Institut für Sport- und Bewegungswissenschaft an der Uni Stuttgart.Die Menschen werden immer älter. Alt werden wird heute mit eingeschränkter Gesundheit und der demografische Wandel mit Pflegebedarf gleichgesetzt. Dabei muss gerade umgekehrt gedacht werden: Wir bleiben die Menschen bis ins hohe Alter aktiv und mobil – sowohl geistig wie auch körperlich. Prävention ist in jedem Alter bedeutsam.Die CDU Nürtingen lädt zu dieser hochkarätigen Veranstaltung herzlich ein.