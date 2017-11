Celebrate 2017 - A Supreme Experience

Peng! Knall! Wuusch! Für das junge Partyvolk unserer Zeit ist Silvester ein allseits beliebter Anlass, es mit ein paar Chinaböllern und diversen Spirituosen ordentlich krachen zu lassen. Dabei bietet das Fest zum Jahreswechsel doch eine beinahe spirituelle Tiefe für alle diejenigen, die bei Tantra nicht an die Nummer 21 vom Inder denken. Anfang und Ende, Ying und Yang, Kanye West und Kim Kardashian - lassen wir uns einen Moment lang fallen, fühlen in uns selbst hinein, erspüren die feinen Schwingungen des uns umgebenden Kosmos und stoßen an auf eine verdammt nochmal awesome Zeit mit ordentlich Bums! Wir stellen alle Schalter und Hebel auf „fun“ und machen das, was man an Silvester nun mal so macht: das neue Jahr zelebrieren. MONSIEUR ERIC BEE & DJ CRAY (MAINFLOOR), DJ KALOU (LOUNGE) und STEVE TURNER (EDFLOOR) haben tief in die Plattenkiste gegriffen, um euch eine gute Zeit und dem alten Jahr eine Abspannmelodie zu verpassen, wie sie einem wahrhaftigen Blockbuster würdig ist. So kommet zahlreich, wenn es heißt: CELEBRATE 2018!