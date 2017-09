Celebrating Ella and Dizzy - 100 Years

Ella und Dizzy – der Zufall will es, dass beide 1917 geboren wurden, somit also dieses Jahr 100 geworden wären. Wenn man Jazzfans nach den einflussreichsten Musikern fragen würde, wären diese beiden in jeder Top Ten dabei.

Ella Fitzgerald hat mit jeder Melodie die perfekte Interpretation geliefert, die optimale Version dieses Liedes. Ihre Stimme bezauberte, ihre Phrasierung und Intonation waren einmalig. Dizzy Gillespie andererseits hat den BeBop, den Aufbruch des Jazz in die Moderne mitgestaltet und angeführt. Zudem war er, wie auch Ella, ein Entertainer im besten Sinne – herausragend begabt, der aber nie versäumt hat, das Publikum bei aller Kunst auch zu unterhalten.

Die gefühlvolle Stimme der preisgekrönten Sängerin Barbara Bürkle vereint Intonationssicherheit und exzellentes Timing mit mitreißender Spielfreude. Zusammen mit Karl Farrent, Solo-Trompeter bei der SWR Big Band, und einem swingenden Trio feiert sie Ella&Dizzy mit Stücken aus den 40ern wie "How High The Moon", "Shiny Stockings" und "Night In Tunisia".

Barbara Bürkle, voc

Karl Farrent, tp

Martin Trostel, p

Sebasian Schuster, b

Felix Schrack, dr