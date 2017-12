Keine Frage: Sechs Jahre nach dem »Mietwagentape« gehören Celo & Abdi zur Deutschrap-Eli-te. Das Duo aus Frankfurt platziert seine Alben regelmäßig in den Top 10 der Charts, spielt auf den großen Festivals in Deutschland, Österreich und der Schweiz, hat einige der vielverspre-chendsten Talente bei seinem Label 385i unter Vertrag genommen und die Sprache auf den Schulhöfen geprägt. Man könnte sich auf diesem Status ausruhen, einfach weitermachen, die si-chere Schiene fahren. Nicht so Celo & Abdi.(...)

Mit »Diaspora« demonstrieren Celo & Abdi eindrucksvoll, dass auch im sechsten Jahr ihrer Karrie-re fest mit ihnen zu rechnen ist. Das Frankfurter Duo nimmt einen immer noch mit in die Straßen von Frankfurt und erzählt authentische Geschichten, die ihresgleichen suchen. Real und reflektiert, authentisch und mit einem Augenzwinkern – wie am ersten Tag. Nur der Sound ist anders. Denn sich treu zu bleiben und trotzdem neue Wege beschreiten, muss kein Widerspruch sein. Ab Fe-bruar 2018 geht’s dann mit neuem Album auf Tour!

Das Konzert von Celo & Abdi in der Schräglage in Stuttgart wird veranstaltet von der Chimperator Live GmbH.

