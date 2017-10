Celtic Nights - 22nd Guinness Irish Christmas

Die ALAN KELLY GANG gehört zu den wesentlichen Bands der letzten 20 Jahre irischer Musikgeschichte. ALAN KELLY wird von der internationalen Presse als „einer der besten Piano-Akkordeon Virtuosen der Welt” bezeichnet (New York`s Irish Voice). Die Sängerin/Flötistin STEPH GEREMIA ist neben der Band auch mit ihren Solo-CDs erfolgreich, Fiddler ALASTAIR WHITE, auch als druckvoller Geiger der schottischen „Battlefield Band” bekannt, ergänzt perfekt das fließende Spiel von Bandleader Kelly und SHANE McGOWAN, einer der gesuchtesten Gitarristen Irlands legt den perfekten Rhythmus-Teppich in diesem außergewöhnlichen Quartett.Mit CONNLA kommt erneut das junge, aufregende Quintett nach Esslingen . CIARA McCAFFERTY (Gesang), CIARAN CARLIN (Flöten), PAUL STARRETT (Gitarre), sowie die Geschwister EMER MALLON (Harfe) und CONOR MALLON (Dudelsack) erhielten 2016 folgende Auszeichnungen: „Best New Group” (Live Ireland Awards), „New Group Of The Year” (Irish American News), „Artist Of The Year” (Radio Banba)Als special guest können wir den „Sean Nos”-Tänzer LIAM SCANLON begrüßen