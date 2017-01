"Once Upon A Dog" Tour 2017

Hundeliebhaber können aufatmen im Februar und März 2017 kommt der "Hundeflüsterer" CESAR MILLAN aus den USA im Rahmen seiner Europatournee, die ihn durch elf Länder und insgesamt 16 Städte führen wird, auch wieder zurück nach Deutschland. Hier gibt er in sechs Städten, in der Stuttgarter Porsche-Arena am 28. Feburar 2017, seinem Publikum Aufklärung über den richtigen Umgang mit unserem liebsten Hausgenossen. Ein komplett neues Programm hat er dafür entwickelt dieses Mal widmet er sich auf der Bühne den ganzen Stationen in einem Hundeleben von dem Moment an, an dem unser Liebling in unsere Familie kommt. Vom ersten Augenblick an, an dem unser Liebling Mitglied unserer Familie wird, bis zum Umgang mit dessen Ableben nimmt CESAR MILLAN in seiner neuen Show den Zuschauer mit auf eine unterhaltsame Reise durch das Familienleben mit Hund. Anhand echter Geschichten, persönlicher Erinnerungen und mittels Live Demonstrationen entwickelt Starhundetrainer CESAR MILLAN eine emotionale Geschichte der Aufs und Abs im Leben mit Hund und gibt Aufschluss darüber, wie die Wahl des richtigen Hausgenossen zu einer glücklichen Beziehung zwischen Mensch und seinem besten Freund beitragen kann. Wie immer lehrreich, interessant und mit viel Humor präsentiert CESAR MILLAN gemeinsam mit vier- und zweibeinigen Freunden seinem Publikum eine unterhaltende Show (mit deutscher Moderation), nach deren Besuch das heimische Zusammenleben zwischen Mensch und Tier sicherlich besser klappt. Denn der beliebte Hundetrainer CESAR MILLAN weiß, wie schwierig sich die Beziehung zwischen Hund und ganzer Familie gestalten kann. Er teilt im Rahmen seiner neuen Infotainment-Show "Once Upon A Dog" nicht nur für Hundeliebhaber sein Expertenwissen mit seinem Publikum.