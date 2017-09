× Erweitern Chakuza

Sie graben zehn Jahre nach dem ersten gemeinsamen Projekt für „Blackout 2“ ihre ausgeruhte diabolische Seite aus und erheben sich im Legenden-Modus über das schwächelnde Musikgenre, das sich HipHop nennt.

Gorillas am Mic, die sich durch den Deutschrap-Dschungel pflügen und im Viervierteltakt Schellen verteilen. Wütende Worte, die keine Ideologie verschonen, so dass endlich wieder nachrappenden Kindern in Kirchen, Moscheen und Synagogen die Münder mit Seife ausgewaschen werden müssen: »Rappen! Saufen! Schreiben! Halleluja!«

So wie ein drohender Tornado für eine bedrohliche präzerstörerische Ruhe sorgt, so haben sich CHAKUZA + BIZZY MONTANA super motiviert ins Studio zurückgezogen und in zwei exzessiven Sessions 17 zerstörerische und düstere Granaten in eine digitale Form gebracht. »Wir waren gerade wieder auf Safari! Haben uns selber abgeschossen... Bacardi, Bacardi!«

Was den Sound betrifft, klingt „Blackout 2“ ein bisschen so, als würden alle Produzenten, vereint als Audio-Armee unter der Leitung von Max Mostley, mit Trap-Bass-Kettenfahrzeugen in einer fünfzigminütigen Kolonne durch dein Kinderzimmer an die Front vorrücken... und ab und zu ballert einer der Jungs aus einer schwenkbaren Gatling-Gun mal so nebenbei eine männlich Salve Magnum-Munition in deine Nintendo Wii.

Features gibt es auf dem Album übrigens keine! Wozu auch? Mit CHAKUZA + BIZZY MONTANA sind die beiden besten Rapper des Landes ja bereits bei jedem Song dabei und haben zudem auch noch richtig, richtig Bock! Ein lyrischer Hochgenuss! Menschen mit Laktose-Intoleranz und anderen Sensibelchen bleibt vielleicht hier oder dort mal das Lachen im Halse stecken, aber wem schon ein bisschen Flaum unter der Nase sprießt, der wird sich köstlich amüsieren und kann sich von „Blackout 2“ im Sekundentakt Punchlines für seine Schulhof-Cypher klauen.

Aber jetzt mal im Ernst: Das ist alles nicht so ernst gemeint... Im Ernst jetzt!

Peilste nicht? Dann lass dir Folgendes gesagt sein: Denk nicht so viel nach und genieß einfach 17 sau geile CHAKUZA + BIZZY MONTANA Songs und bei allem, was dich verwirrt, sagste dann einfach: „What the Kuckuck!?“