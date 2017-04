Challenge Frauenlauf: 100% für den guten Zweck

Auch 2017 findet der Frauenlauf des Soroptimist Club Heilbronn im Rahmen des Triathlon-Festival-Wochenendes der Challenge Heilbronn "mitteninderstadt" statt. Gestartet wird in der Oberen Neckarstraße. Der Lauf führt am Neckar entlang durch den Wertwiesenpark. Zieleinlauf ist auf dem Platz zwischen experimenta und der Adolf-Cluss-Brücke. Läuferinnen können für den guten Zweck über 5 km laufen oder walken. Für Teams gibt es zusätzlich eine gesonderte Wertung. Alle Teilnehmerinnen haben zudem die Chance, ein unvergessliches Porsche-Wochenende zu gewinnen. Der komplette Erlös des Challenge-Frauenlaufs fließt in regionale Förderprojekte.