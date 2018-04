Champian Fulton Trio

× Erweitern Champion Fulton

Seit einigen Jahren versuchte unser Programmgestalter die großartige Champian Fulton zu engagieren. Immer wieder misslang es… doch auf einmal kam völlig unerwartet der Anruf ihres Bassisten aus Kapstadt, man hätte noch einen Offday!

Die New Yorker Pianistin und Sängerin Champian Fulton kam durch ihren Vater, den Trompeter Stephen Fulton, schon früh mit Jazz und Legenden wie Clark Terry in Kontakt, an dessen 75. Geburtstag sie im Alter von 10 Jahren auch ihr erstes Engagement hatte. Seit dieser Zeit arbeitet sie mit Stars wie Lou Donaldson, Frank Wess, Eric Alexander, Buster Williams und Louis Hayes. Sie tritt weltweit mit ihrem eigenen Trio auf und bringt Klassiker der Jazzgeschichte mit viel Charme und Eleganz auf die Bühne, einfach „Jazz at its Best“! Zudem wurde Champian 2013 & 2014 als Rising Jazz Star im Downbeat Magazine Critic’s Poll ausgezeichnet.

Dieses Konzert darf man nicht verpassen!

Champian Fulton (piano/ vocals)

Martin Zenker (bass)

Xaver Hellmeier (drums)