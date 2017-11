Chaostheater Oropax - der 54. November

Bei goldenem Lametta und schwarzem Humor bescheren uns die gedopten Chaos-Brüder eine neue Welt zwischen froher Besinnlichkeit und ekligem Konsumterror. Der schlimme Alltag der scheinheiligen Vorweihnachtszeit wird für 90 Minuten pulverisiert - war da noch was? Es kugeln sich die Nadeln, die stille Nacht wird laut, ja sogar unlauter. Es schneit auf alles nieder, was Sinn machen will. Unfassbar schwarz-bunt, unverpackt sinnlos und immer spontan hütetOROPAX die Sinnlosigkeit. Nichts wiederholt sich, nicht einmal mehr Wiederholungen. Ist das nicht überraschend überraschend? Im achten Himmel der ersten Reihe dehnt sich das verloren geglaubte Lachen aus. Ein wehrloses Publikum bläht sich, windet um Halt, ringt nach Luft und genießt prustend den freien Fall ins Nirwana der Lebensfreude. Fassungslose Zuschauer erwarten: Besinnliche Lieder werden pantomimisch dargeboten. Bekannte Stücke wie „Es ist ein Rost entsprungen, an meinem Auto-Rad“, „Aldi Jahre wieder“ oder auch „Leise pieseln im Schnee“ erschüttern sämtliche Trommelfelle. Im Gedenken an die verschiedenen - aber auch lebendige - Gegenstände werden Bäume entnadelt, Äste abgelacht und die weihnachtlichen Wurzeln umgetopft. Nun ist Platz für Mönche, Pinskis und den fünften Advent. Aus dem Englischen dabei: „The heilige two könige and one mohr.“ Danach wird Weihnachten für immer anders sein!