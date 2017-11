Charmeützel - Weihnachtsshow

Zum Abschluss des Jahres beschenken die Charmützels ihre Zuschauer – ganz handfest und natürlich auch spielerisch: Ein Reigen an Impro-Spielen, die sie am liebsten zeigen, wird seinen Lauf nehmen und die Charmeützels geben sich mitunter freudig der Lächerlichkeit preis, nur um ihr Publikum zum Lachen zu bringen. Begleitet und inspiriert werden sie hierbei von ihrem Musiker Bamba Amsberg am Keyboard. Und was die handfesten Geschenke betrifft: Überraschung! So jedenfalls lässt sich den trauten Weihnachtstagen heiter lächelnd entgegensehen!