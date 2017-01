Seit 1996 vereinen charmin’carmen den Drive des Rock, den Sex des Glam und die Lässigkeit des Indie. Dabei haben sie erkannt, dass Rock' n' Roll dann am besten gelingt, wenn er seine eigenen Klischees aufrichtig und ehrerbietig bedient. Das bedeutet schräge Bühnenoutfits, eine schnoddrig-lässige Show, schrammelige Gitarren sowie ein gehöriges Maß an Selbstironie. Live unvergesslich - auf Platte unersetzlich! charmin´carmen - German indie rock kapelle est. 1996 who plays a charmin mixture of punk, country, pop and rock n roll with an ironic twinkle of all these rock´n´ roll clichés.