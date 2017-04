„Lieber Gott, ... stürze mich in die Hölle, halte mich nicht auf halbem Wege auf, sondern nimm mir jede Hoffnung und vernichte mich schnell für immer und ewig.” Als der russische Dichter Daniil Charms im Herbst 1937 diese Zeilen in sein Tagebuch schrieb, war er einunddreißig Jahre alt. Veröffentlichen in der Sowjetunion konnte Charms seine Gedichte, seine Prosa, seine Dramen und Skizzen nicht – zu Lebzeiten erschienen außer elf schmalen Kinderbüchern nur zwei Gedichte.

„Gedichte schreiben muß man so, daß, wenn man das Gedicht gegen das Fenster wirft, das Glas zu Bruch geht.”

Um ihn herum verschwanden Freunde und Kollegen in Gefängnissen und Lagern. Seine wirtschaftliche Situation war ein Disaster, Hunger und Not gehörten zum Alltag.

„Kein Essen, kein Essen, kein Essen. Ich will essen. Oh, oh, oh! Ich will essen. Ich will essen. Das ist mein Wort Ich will meine Frau ernähren. Ich will meine Frau ernähren. Wir hungern sehr.”

Nonsens, kafkaeske Bedrohung und bitterer Ernst: diese Zutaten verschmelzen in den Texten Daniil Charms - heute ein Klassiker des 20.Jahrhunderts. Der Mensch wird zum Nichts dezimiert, zum unsichtbaren Schräubchen im Getriebe der modernen Zeiten, das Biologische passt nicht zum Sozialen, das Soziale schon gar nicht zum Politischen.

Daniil Charms: „Mich interessiert nur der 'Quatsch'; nur das, was keinerlei praktischen Sinn hat. Mich interessiert das Leben nur in seiner unsinnigen Erscheinung. Heroismus, Pathos, Schicksal, Moral, hygienisch Reines, Sittlichkeit und Glücksspiel sind mir verhasste Wörter und Gefühle.”

Mit dem Wissen um die Verbrechen der Stalin-Zeit, gefriert das Lachen im Hals, wenn die Grenze zwischen Fiktion und Wirklichkeit verwischt.

Im August 1941 Charms wird nihilistische Propaganda vorgeworfen. Er wird verhaftet, für schizophren erklärt und in die Psychiatrie des berüchtigten Kresty-Gefängnisses auf der Petrograder Seite verschleppt. In 1942 bekommt endlich seine Frau die Auskunft eines Wärters: „Verstorben, am 2. Februar.” Ein Grab existiert nicht.

Ich dachte lange an die Adler

und ich begriff sehr viel:

die Adler fliegen in den Wolken,

sie fliegen, ohne jemand zu berühren.

Und ich begriff, die Adler wohnen auf Felsen in Bergen,

und sind mit den Nymphen gut Freund.

Ich dachte lange an die Adler,

doch ich verwechsle sie mit Fliegen, wie mir scheint.

