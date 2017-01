Laute Gitarren im Kreatief! Diesmal mit einer wilden Mischung aus Punkrock, Posthardcore und Alternative-Metalcore. Mit von der Partie sind die „Homies“ Chase The Sun AMC und die Stuttgarter Bands Down Eight One und Minutes from Memory.

Euch erwartet ein musikalisches Feuerwerk in den unterschiedlichsten Facetten und vor allem eine dicke Party!