Chasin The Trane - Remembering John Coltrane

Der Einfluss des amerikanischen Saxophonisten und Komponisten John Coltrane auf die Musikwelt ist bis heute ungebrochen. Auch fünfzig Jahre nach seinem Tod ist sein musikalisches Erbe höchst lebendig und spiegelt sich auf vielfältige Weise in Kompositionen und Improvisationen zeitgenössischer Jazzmusiker wider.

Auch für den Saxophonisten Alexander ‚Sandi’ Kuhn (Landesjazzpreisträger Baden-Württemberg 2013) und seine Kollegen Martin Trostel (Piano), Florian Dohrmann (Bass) und Lutz Groß (Drums) war John Coltrane stets ein musikalisches Vorbild und seine Musik eine große Inspirationsquelle.

Aus diesem Grund haben sich die vier Musiker in dem Projekt ‘Chasin the Trane’ zusammengefunden, um an den wegweisenden Musiker zu erinnern. Das Ensemble wird Stücke aus den verschiedenen Schaffensphasen von Coltrane präsentieren und sich so seinem Werk nähern. Ein spannendes und unbedingt hörenswertes Programm. Keeping „The Trane“ alive!

Besetzung: Alexander ‘Sandi’ Kuhn (sax); Martin Trostel (p); Florian Dohrmann (b); Lutz Gross (dr)