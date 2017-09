Der begnadete Gitarrist, Sänger und Entertainer Michael Gienapp (alias „El Paso Big“) tourte 8 Jahre durch den Süden der USA, spielte u.a. Sessions mit Lucky Peterson, Guitar Slim und Jimmy Morphy Slim und wurde mit dem „El Paso Blues Award“ ausgezeichnet. Doch jetzt ist er wieder nach Deutschland zurückgekehrt und tourt mit seiner Band Checkin´up durch's Land.

Klaus Möckelmann bringt bei jedem Auftritt seine Original Hammond B3 samt Röhrenendstufe und Leslie auf die Bühne und lässt sich weder durch die steilste Kellertreppe noch durch gut gemeinte Ratschläge verweichlichter Digital-Keyboarder davon abhalten. Michael Rest am Bass zu erwähnen. Denn bereits seit Jahren sorgt er in den besten deutschen Bluesbands für den zuverlässigen Groove. Wie kein anderer beherrscht das Blues- Urgestein die Kunst mit wenigen Tönen den satten Sound der Band zu formen. Maxi Suhr an den Drums gehört zu den seltenen Trommlern die trotz bester Ausbildung, Musikstudium und hervorragenden Lehrern mit der gleichen Begeisterung und Seele spielen, als hätten sie das Instrument gerade erst entdeckt. Wo andere noch ihr Notenpult und Metronomen suchen, ist Maxi schon in den Groove mit unglaublicher Lockerheit eingestiegen