Es gibt nicht viele Trends in der Musikgeschichte, die sich über Jahrzehnte hinweg gehalten haben wie "Handmade Rockmusic Unplugged".

Die "Acoustic-Show" von CHERRY RED als Vorreiter und Trendsetter, eine der ersten erfolgreichsten und angesagtesten Unplugged Bands im „Wilden Süden“ zeigt CHERRY RED bereits seit den 90 er Jahren eindrucksvoll, dass gute Livemusik auch ohne riesige Boxenwände und überdimensionale Lautstärke auskommen kann.

Angelo Christidis ist ein begnadeter Gitarrist und Sänger bekannt durch seinen signifikanten, etwas rauchigen Gesang und seine herausragende Lead-Gitarre die dem Trio eine besondere Note verleiht.

Es kommt nicht von ungefähr dass Angelo mit Steve Payne (Gitarrist von Bob Dylan, BB King) über 6 Jahren als Blues Duo durch Europa tourte und dies Spuren hinterließ.

Das musikalische Repertoire mit seiner Band Cherry Red und die Einflüsse verschiedener Musikstile (Rock, Jazz, Blues, Soul)

wie auf ihrem Album "doin' our own thing" zu hören ist, erklingen bekannte Rock Klassiker, wie "Bad Case of lovin you" Robert Palmer, "Sultans of Swing" Dire Straits, oder "It's a Heartache" Bonnie Tyler, "Loosing my Religion"REM.bei den Konzerten zu einem musikalischen Hochgenuss, die das "Three Man Acoustic Jam" in einer Unplugged Atmosphäre auferleben lässt, die ihres gleichen sucht.

Mit der Erfahrung von rund 100 Gigs pro Jahr im In- und Ausland, ausdrucksstarken, gut harmonierenden Stimmen, filigraner Gitarrentechnik, geilem Groove und einer gehörigen Portion Spaß am Spielen, schafft es das Unplugged Trio „Three Man Acoustic Jam“ jedes Mal sein Publikum in Ihren Bann zu ziehen.