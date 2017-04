Aus »Chiemsee Reggae« und »Chiemsee Rocks« entstanden, bietet das Chiemsee-Summer-Festival in einer der schönsten Urlaubsregionen Deutschlands mit Reggae, Rock und Elektro die größtmögliche musikalische Vielfalt. An fünf Tagen stehen mehr als 100 Bands auf fünf Bühnen – darunter Stars wie Casper, Billy Talent, The Offspring, Biffy Clyro oder Irie Révoltés.