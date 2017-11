Hands-on workshop with Angela Baggarley in englischer und deutscher Sprache.

Enjoy chocolate and join Angela from California, when she reveals her secret American chocolate cake and goodies recipes during the ChocolART-week!

In diesem Backworkshop erfahren Sie, wie Sie Ihrem Advent ein amerikanisches Flair verpassen können – und dazu brauchen Sie nicht mehr und nicht weniger als die perfekte Mischung an Schokolade! An diesem Nachmittag wird Sie Angela Baggarley, begeisterte Bäckerin und Sprachlehrerin des d.a.i. Tübingen, in die Kunst der original amerikanischen Zubereitung kreativer und zugleich typischer Rezepte für chocolate goodies und andere Naschereien einführen und Ihnen Tipps und Tricks verraten, wie die Ideen auch zu Hause gelingen.