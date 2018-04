Choon (Rock)

× Erweitern Choon

"Wir sind Choon, eine internationale Band aus der Schweiz und aus Deutschland", betont Gitarrist Jörg Hurter. Der Schweizer sei der internationale Anteil der Band.

Hurter greift mächtig in die Saiten, besticht mit seinem Gitarrenspiel und gekonnten Riffs. Der Sound kommt mal rockig, mal bluesig herüber. Ein Hit folgt auf den anderen, die legendäre Zeit der 80er und 90er Jahre rückt ins Hier und Heute. "Proud Mary" von CCR, "The way I loved you" von Taylor Swift oder "Bring me some water" von Melissa Etheridge versprühen den Esprit der damaligen Zeit. Der Spaß auf der Bühne springt über aufs Publikum.