Chop Seuy Club Boat Party

Auf der „Europa“ (Weiße Flotte Heidelberg) legen wir um 20 Uhr (pünktlich!) an der RNF-Anlegestelle Stadthalle ab (Boarding: 19 Uhr). Mit DJs, Drinks und Snacks geht es entlang der Burgenstraße auf zwei Decks dem Flusstal folgend nach Neckarsteinach - vorbei u.a. am Schloss, den Scheffelterassen, dem Benediktiner-Koster Stift Neuburg und der Burg Dilsberg. In Neckarsteinach wird die Vierburgenbeleuchtung stattfinden. Vorderburg, Mittelburg, Ruine Hinterburg und Ruine Schwalbennest erstrahlen gleichzeitig in altem Glanz. Und wir sind auf dem Schiff mittendrin. Das Ganze stilvoll umrahmt von bewaldeten Hügeln. So schön kann das Leben sein. Wir freuen uns. Take your chance – die Plätze sind limitiert!DJs:ON DECK: INDIE. SUB POP. LO FI. TRONIC.Fame Throwa. Katilinski. Yannick Philippe [Chop Suey Club]tba.Tba.BELOW DECK: HOUSE. DISCO.Tillary Clinton b2b Depp Blatter [Disco Dedication/Ginsburg, Chop Suey Club]Rubrik b2b tba. [Radioaktiv/MA, Chop Suey Club]tba.SPECIALS:Helium Balloons & Funny Stamps.Chop Suey Club DIY-Packages.Temporary Fun Tattoos.Snacks. Sweets. And Much Love. <3NACH DER PARTY IST VOR DER PARTY. DANCIN’ INTO THE SUNRISE:Gegen 24 Uhr legen wir wieder am Karlstorbahnhof (Schleuse) an... und feiern einfach weiter! Die folgende große ENDLESS SUMMER PARTY auf vier Floors mit tollen Live-Acts im klub_k (TBA) und Theater/TiKK (TBA) ist im Eintrittspreis inbegriffen.Einstieg: RNF-Anlegestelle (gegenüber Stadthalle)Ausstieg: Schleuse KarlstorbahnhofSchiff: Europa