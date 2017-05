Die Sängerinnen und Sänger von „Klangfarben“, dem Chor des Katholischen Universitätszentrums Heidelberg, sind zu Gast in der Marienkirche. Ab 20.00 Uhr erklingen die ersten Töne des Konzerts mit Liedern wie „We are the world“ oder „Ain’t no mountain“. Auf dem Programm steht eine bunte Mischung aus Gospel- und Popsongs. Für den nötigen Swing am Klavier sorgt Samuel Kilian, geleitet wird der Chor von Felix Kaiser. Der Eintritt ist frei.