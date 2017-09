Chorprojekt Winter 2017

Das Chor-Winterprojekt der LICO beginnt am 12. September und endet mit dem großen Advent- und Weihnachtskonzert am 17. Dezember 2017 in der Marienkirche in Reutlingen. Im Rahmen des Winterprojekts sollte die Chorprobe mindestens zweimal pro Monat besucht

Herzliche Einladung zum Winterprojekt 2017. Anlässlich des Reformationsjubiläums stehen neben adventlichen und weihnachtlichen Chorwerken von Praetorius, Bach und Mendelssohn auch Weihnachtslieder von Martin Luther im Zentrum des dreimonatigen Chorprojekts.