Die Nähe zum Publikum ist es, was die Matinee des Chorteam 2000 auf Burg Stettenfels ausmacht. Ohne große Verstärker, ganz pur, kommen Stimmen, Ausdruck und Choreografie besonders gut zur Geltung. In der fast schon intimen Atmosphäre sehen die Zuschauer jede Bewegung, jedes Lächeln, jeden strahlend hervorgebrachten Ton, sind einfach ganz nah dran an hervorragendem Chorgesang. Begleitet von einer kleinen feinen Band bekommen die Fans und solche, die es noch werden wollen, meist fünfstimmigen Chorgesang zu hören, der vom großen Welthit über Musicalmelodien bis hin zum alten Volkslied alles zu bieten hat. Dank der außergewöhnlichen Arrangements von Siegfried Liebl kann man sich nie ganz sicher sein, was der angekündigte Titel wirklich bringt. Nur eines ist klar, Spaß wird dabei sein, für das Publikum und das Chorteam 2000.