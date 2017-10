Chris Heron & Konstantin Kenntner

× Erweitern Heron

Chris Heron verbindet in seiner Musik die Elemente des Rock, Pop und Hip-Hop und verpackt diese bei seinen Liveauftritten in ein akustisches Gewand. Musikalische Grenzen überschreiten und Genres miteinander verschmelzen ohne jegliches Schubladendenken, heißt die Devise. Seine einfühlsame, berührende Stimme, unterstreicht die eingängigen Melodien seiner Songs. Die Lyrics schreibt er in Deutsch sowie in Englisch. Seine Lebensphilosophie lebt er auch in seiner Musik, sich selbst treu bleiben aber nicht vor neuem zurückschrecken. Getreu dem Motto: ,, Derjenige der neues wagt, wird auch öfters fallen, doch das wird ihn bereichern, für eine lange Zeit." 2016 ist er für den Deutschen Rock & Pop Preis in der Kategorie Deutscher Singer Songwriter Preis nominiert und kann in den letzten Monaten auf zahlreiche Konzerthighlights zurückblicken.