Gerade einmal zwei Wochen nach dem Gastspiel von CLR-Artist Rebekah gibt sich CLR-Chef Chris Liebing höchstpersönlich die Ehre im Lehmann! Dank diversen von ihm gehosteten Clubnächten, Residencies, Radio-Shows und natürlich seinem Label mitsamt Anhängseln ist Chris präsent wie nie. Seit inzwischen 25 Jahren steht sein Name für treibenden Sound, technische Raffinesse und ein untrügliches Gespür für die Crowd. Die Art und Weise, wie er live und in Echtzeit Sounds und Tracks manipuliert und rearrangiert, ist einzigartig und macht jeden seiner Gigs zu einem einmaligen Erlebnis. Den Support bei seinem Date im Lehmann in Stuttgart am ersten Samstag im Februar übernehmen lokale Acts aus der Lehmann-Posse.