Der 23. Februar wird das erste dicke Ausrufezeichen im noch jungen Partyjahr setzen. Dann finden zwei gefeierte Techno-Legenden zusammen, die uns schon in der Vergangenheit großartige Nächte beschert haben.

Da ist der Lehmann Club, eine Institution in Sachen gelebter Clubkultur und Anlaufpunkt für alle Techno-Heads in und um Stuttgart. Und da ist Chris Liebing, jährlicher Fixpunkt im Lehmann-Programm und der Mann, der seit Anfang der Neunziger Techno immer wieder auf ein neues Level katapultiert. So auch in 2018. Support bekommt er von den Ibiza-erprobten „Afterlife“-Residents Confidns.

◥ MUSIC

Chris Liebing

Confidns

◥ VENUE

Lehmann Club

Breitscheidstr. 12

70174 Stuttgart

◥ TICKETS

VVK / Presale

◥ LINE UP

Chris Liebing
Confidns

◥ WEB

www.lehmannclub.de / http://www.chrisliebing.com/

