Chris Potter Trio

Im Januar 2017 schließen sich drei New Yorker Ausnahmemusiker zu einem Jazztrio zusammen, das ohne Zweifel vor allem eines verspricht: Extraklasse! Ab November erstmals auf Europatournee kommen sie Anfang Dezember ins Tübinger Sudhaus. Dabei sind alle drei Musiker der regionalen Jazzszene von früheren hochkarätigen Ensembles und Projekten bestens bekannt: Der Saxofonist CHRIS POTTER, der Schlagzeuger ERIC HARLAND und der Pianist CRAIG TABORN, der Mitglied des Dave Holland Quartetts „PRISM“ war. Das Magazin Downbeat feiert ihn als Visionär der heutigen Jazz-Generation. Chris Potter gilt mit seinem unerschöpflichen Ideenreichtum zu Recht als einer der wichtigsten Saxofonisten unserer Zeit. Der Schlagzeuger Eric Harland landet seit Jahren immer in den oberen Positionen im Kritiker und Publikums Poll des Downbeat Magazins. Die Drei kennen sich schon jahrelang und haben in den verschiedensten Formationen miteinander gespielt. Und nun wollen diese drei visionären Musiker als Trio dem amerikanischen Jazz eine neue Richtung geben. Eine Band die uns tiefsten Einblick in den musikalischen Moment gibt.

Chris Potter - Tenorsax, Craig Taborn - Piano, Eric Harland - Drums

WWW.CHRISPOTTERMUSIC.COM