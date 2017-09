× Erweitern Torsten Rothe Chris Rea - The Last Open Road GERMANY, STUTTGART - 16. NOVEMBER 2014 / Porsche Arena / Chris Rea / The Last Open Road

Der britische Gitarrist und Songwriter ist wieder auf Tour. am 22. Oktober kommt die Legende, die mittlerweile in jedem Kreuzworträtsel gesucht wird, nach Mannheim in den Rosengarten.