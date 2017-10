Chris Schüll

Das Trio um den Gitarristen, Sänger und SongschreiberChristian Schüll macht deutschsprachige Songs. Mehrstimmiger Gesang trifft auf lässige Attitüde und Groove. Fragt man die drei jungen Männer nach dem Stil ihrer Musik, zucken sie ratlos mit ihren Schultern und verweisen auf den Einfluss ihres Plattenregals. Da steht Musik aus den 60er und 70ern, moderner Folkrock, Blues und Soul. In eine Schublade drängen lässt sich die Musik des Trios nicht. Dafür sind Christian Schüll, Sven Reisch und David Maiberger zu sehr verliebt in Momente in denen Neues und Unerwartetes entsteht. Dafür lassen sich die drei Musiker zu sehr vom Geist ihrer Songs und Ideen leiten.Ob sich das nun mit einem bestimmten Stil beschreiben lässt oder nicht ist nebensächlich. Was sie auf der Bühne spielen klingt ehrlich, frisch und direkt.