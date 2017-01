Nach 15 Jahren als "Helfried" checkt der österreichische Kabarettist Christian Hölbling wieder als

er selbst zuhause ein. Im Gepäck hat er ein Bandprogramm ohne Band und jede Menge Skurriles: Es ist nicht leicht, als Sir in einer Arbeiterfamilie wiedergeboren zu werden. Da bleibt einem nur der Swing. Wäre da nicht sein Bandleader, dieser Prolet Mike, der immer gleich auf 180 ist. Wussten Sie, dass Hölbling zufällig Nespresso erfunden hat? Und was sagt man eigentlich, wenn einem Bob Dylan gegenübersteht? I love your music? Das Echte ist oft wahnsinnig banal. Hölbling, betreibt in "Ich kann auch anderst" elegante Gesellschaftskritik. Lässige Swing-Nummern werden dialektal überfärbt und entwickeln eine schräge Komik. Christian Hölbling wollte sich mit seinem neuen Programm nach 15 Jahren Helfried neu erfinden. So weit, so gut! Hölbling, der auch bei Thomas Webers neuer Produktion Regie führte, ist mit seinem Kontrast- Programm voll präziser Beobachtungen und pointierter Kuriositäten im Kabirinett zu Gast.